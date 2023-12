Sebastián Coates foi novamente homenageado após ter-se tornado no futebolista estrangeiro com mais jogos pelo Sporting.

O defesa-central uruguaio chegou às 344 partidas oficiais com a camisola dos leões na receção ao Gil Vicente nesta segunda-feira e logo nessa noite foi alvo de um tributo, com uma tarja gigante na bancada e o marco assinalado, com uma mensagem e a assinatura dele, nas camisolas de jogo de todos os jogadores da equipa de Ruben Amorim.

Agora, nesta terça-feira, Coates foi surpreendido na tribuna presidencial do Estádio José Alvalade pela mulher e pelos filhos e, companheiros de equipa, staff técnico e também pelo presidente Frederico Varandas. Na homenagem estiveram ainda presentes Hilário, Manuel Fernandes e Pedro Barbosa, ex-jogadores do Sporting de diferentes gerações.

Sebastián Coates, foi esta terça-feira surpreendido pela família, colegas de equipa, Manuel Fernandes, Hilário e Pedro Barbosa. Também o Conselho Diretivo do Sporting CP, encabeçado pelo presidente Frederico Varandas, marcou presença nesta homenagem ao capitão.

“Não estava à espera disto. Hoje treinamos em Alvalade e quando estava sozinho no balneário comecei a pensar que algo de estranho se passava porque já estava na hora. Quando subi e vi todos os meus colegas e o staff, além de outros ex-jogadores que são muito importantes para o Clube, dei-me conta do que era. Foi uma surpresa linda», disse Coates, citado pelos canais oficiais do Sporting.

«Chegar a um clube como o Sporting e ter tantos jogos é algo que nunca imaginei, mas sonhas com estas coisas desde pequeno. Quando se torna realidade, é desfrutar pois é sempre lindo receber estas homenagens, tanto a de ontem no Estádio como a de hoje. Agradeço a todos», acrescentou o capitão dos leões.