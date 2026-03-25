A viver a melhor época da carreira, com 33 golos em 42 jogos pelo Sporting, Luis Suárez pretende continuar a melhorar até ao Mundial 2026, prova na qual vai defrontar Portugal no Grupo K. Em conferência de imprensa, o avançado admitiu sentir-se apto para representar a Colômbia ao mais alto nível.

«Não nos acomodamos com as boas exibições, continuando a procurar a perfeição. Eu não estava mentalmente preparado. Agora estou mais maduro», reconheceu.

Quanto à companhia de James Rodríguez, Luis Díaz e Juan Quintero no ataque – trio ex-FC Porto – Suárez explicou a estratégia ofensiva dos “Cafeteros”.

«Sabemos que precisamos de ser móveis. Para qualquer avançado, ter um parceiro na frente é muito bom, mas também precisamos de gente atrás que nos veja como uma referência. Estou pronto para jogar de qualquer forma», acrescentou o goleador de 28 anos.

A Colômbia defronta a Croácia nesta quinta-feira (23h30), em Orlando, nos Estados Unidos. No domingo (20h), os “Cafeteros” medem forças com a França, em Landover. Além de James Rodríguez, Díaz, Quintero e Suárez, a convocatória da Colômbia também conta com Richard Ríos, médio do Benfica.

Qualificados pela sétima vez para um Mundial – a primeira desde 2018 – os “Cafeteros” vão disputar o Grupo K com Portugal e Uzbequistão, além de Jamaica, Nova Caledónia ou República Democrática do Congo.