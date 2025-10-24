A SAD do Sporting anunciou esta quinta-feira ter concluído o reembolso integral da operação de titularização de créditos «Lion Finance n.º 2», no montante de 68,79 milhões de euros, sem encargos financeiros associados.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os leões explicam que esta liquidação surge na sequência da emissão obrigacionista da Sporting Entertainment, realizada a 22 de outubro, que gerou 225 milhões de euros de financiamento.

Essa operação permitiu à SAD verde e branca readquirir a totalidade dos créditos do contrato de cessão de direitos televisivos com a NOS, que haviam sido transferidos para a Sagasta Finance STC, S.A., no âmbito da titularização de créditos.

A SAD leonina sublinha que o reembolso foi aprovado por deliberação unânime dos obrigacionistas, encerrando um processo iniciado em 2022 e que visava otimizar a estrutura de dívida do clube.

«A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril, prestar a seguinte informação ao mercado:

Na sequência da conclusão da operação de emissão de obrigações da Sporting Entertainment, S.A. (adiante Sporting Entertainment) realizada no dia 22 de outubro de 2025, informa-se que, na presente data, a operação de titularização de créditos denominada “Lion Finance no. 2”, assente na cessão de créditos emergentes do Contrato de Cessão de Direitos Televisivos da NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A. (adiante Contrato NOS) à Sagasta Finance STC, S.A. (adiante Sagasta Finance) e na subsequente emissão de obrigações emitidas pela Sagasta Finance foi, por deliberação unânime dos obrigacionistas, reembolsada, integralmente, pelo montante de EUR 68.792.338,48, sem quaisquer encargos financeiros associados.

Em consequência, a Sporting SAD e a Sporting Comunicação e Plataformas, S.A. readquiriram a totalidade dos créditos emergentes do Contrato NOS vincendos até ao seu termo.

Lisboa, 23 de outubro de 2025

O Representante das Relações com o Mercado»