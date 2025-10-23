O Sporting anunciou esta terça-feira a emissão de obrigações no valor de 225 milhões de euros, através da sociedade Sporting Entertainment, S.A., integralmente detida pela SAD leonina. A operação, com um prazo de maturidade de 28 anos e uma taxa de juro fixa de 5,75 por cento, foi concretizada por colocação privada junto de investidores institucionais internacionais.

De acordo com o comunicado divulgado pelos leões, os fundos angariados servirão para financiar o projeto de transformação do Estádio José Alvalade, reembolsar investimentos já realizados e liquidar antecipadamente a operação «Lion Finance n.º 2». A SAD destaca ainda a forte procura registada — quase oito vezes superior à oferta — e o reconhecimento do mercado, traduzido numa notação de investment grade BBB (DBRS) e BBB- (Fitch).

De recordar, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, já tinha dado conta que os leões pretendiam investir 200 milhões de euros para a renovação do estádio e a transformação do Alvaláxia, até ao fim da temporada de 2028/29.

Leia aqui o comunicado na íntegra:

«COMUNICADO

A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril, prestar a seguinte informação ao mercado:

Na presente data, a Sporting Entertainment, S.A. (adiante, “Sporting Entertainment”), sociedade cujo capital social é integralmente detido pela Sporting SAD, concretizou uma emissão de obrigações no montante de EUR 225.000.000 (duzentos e vinte e cinco milhões de euros), com um prazo de maturidade de 28 anos e uma taxa de juro fixa anual de 5,75%, que corresponde a um spread sobre Mid-Swaps de 2,85%, através de colocação privada junto de investidores institucionais internacionais, representando os custos totais de estruturação e assessoria financeira e jurídica desta operação 0,16% por ano do valor total da mesma.

Os fundos provenientes desta operação de financiamento destinam-se, nomeadamente a (i) financiar o investimento associado ao projeto de transformação do Estádio José Alvalade; (ii) reembolsar a Sporting SAD relativamente ao valor do investimento por esta já incorrido com o projeto de renovação do Estádio José Alvalade, (iii) financiar a actividade corrente da Sporting Entertainment e (iv) reembolsar a dívida existente à Sociedade, a qual, por sua vez, liquidará, proximamente e de forma antecipada, a operação de titularização de créditos denominada “Lion Finance no. 2”, assente na cessão de créditos emergentes do Contrato de Cessão de Direitos Televisivos da NOS à Sagasta Finance STC, S.A..

Sublinha-se que a concretização desta operação se enquadra nos objectivos estratégicos de tornar o Sporting um entertainment e lifestyle hub de referência global, permitindo, adicionalmente, estender o prazo médio da dívida e reduzir o custo médio de financiamento.

A Sporting SAD congratula-se com a elevada procura registada nesta emissão de quase 2000 milhões de euros, ou seja, uma procura de 8,5x superior à oferta, bem como com a robustez e dimensão dos investidores institucionais que participaram na mesma, o que demonstra a confiança do mercado com a atribuição de uma notação de investment grade BBB e BBB- pelas agências DBRS e Fitch, respectivamente.

Lisboa, 22 de outubro de 2025

O Representante das Relações com o Mercado»