O plantel do Sporting teve direito a um dia de folga esta sexta-feira, concedido pelo treinador Rui Borges, e alguns jogadores aproveitaram o tempo livre para desfrutar de uma noite de música na MEO Arena.

Gonçalo Inácio, Diogo Pinto e Geovany Quenda marcaram presença no concerto de Plutónio, um dos nomes mais influentes do rap português.

A presença dos jogadores não passou despercebida, uma vez que partilharam várias fotos e vídeos nas redes sociais acompanhados por amigos, e inclusivamente até pelo próprio cantor.

De recordar que Plutónio já tinha mostrado a ligação ao Sporting ao gravar o videoclipe da música «Acordar», no Estádio de Alvalade, em 2024, no qual até contou com a presença de Geny Catamo.