Com a saída de Gyökeres, o Sporting contratou o avançado Luis Suárez e o colombiano «ultrapassou» Harder na primeira jornada na corrida pela titularidade. No entanto, para Rui Borges, ainda não há um avançado indiscutível na frente dos leões.

«Eles têm de estar preparados, tanto um como o outro, para jogar de início e para não jogar. Faz parte. Compete-me a mim escolher o melhor para aquilo que é estratégia, que é o adversário, aquilo que podem dar à equipa», começou por dizer o treinador do Sporting em conferência de imprensa.

«Aquilo que falo com o Conrad, falo com o Luis igual. [...] Todos eles vão ser precisos, todos têm de estar preparados para jogar, todos têm de estar preparados para dar resposta. E a minha conversa, tanto com o Conrad, como com o Luís, como com qualquer outro jogador ao longo da semana, é sempre na perspetiva de ajudar dentro daquilo que nós queremos para o próximo jogo», acrescentou.

O Sporting regressa a Alvalade, no domingo (20h30), para defrontar o Arouca, em jogo referente à segunda ronda da Liga. A partida tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.