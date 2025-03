As lesões têm afetado muito esta temporada do Sporting e um dos jogadores mais preponderantes do plantel leonino continua lesionado. Trata-se de Pedro Gonçalves.

Para Rui Borges, o desejo de poder ter o internacional português de regresso é forte mas dependerá sempre de um «ok da equipa médica» dos leões.

«Eu queria muito ter o Pote. O Pote, o Dani [Bragança], toda a gente que está de fora, queria muito ter, mas não é possível. O Pote está numa recuperação. Felizmente, já está numa fase adiantada dessa recuperação. Trabalha no campo, trabalha com bola também, não está a trabalhar ainda com a equipa. A mim, como treinador, resta-me esperar aqui esta reta final e que ele tenha o ok da equipa médica para estar disponível para a equipa», começou por dizer o técnico dos leões na conferência de antevisão da partida frente ao Estrela.

Rui Borges acredita, no entanto, que Pedro Gonçalves está muito perto de regressar às partidas dos leões.

«Não digo isto para enganar ou para o que quer que seja de não-se-sabe. É muito dia-a-dia. Ele está numa fase adiantada. Está na reta final mesmo da recuperação, como eu disse. Está no campo, trabalha com bola também já. [...] Não posso especificar se é dois dias, se é uma semana. Acredito que está para breve. Muito para breve, porque já está nessa reta final», concluiu.

De recordar, Pedro Gonçalves não joga pelo Sporting desde o dia 10 de novembro, depois de um duelo frente ao Sp. Braga.