Três jogadores do Sporting receberam vários jovens adeptos leoninos nesta sexta-feira, no âmbito de uma iniciativa conjunta entre a Fundação Sporting e o CASLAS - Centro de Assistência Social Lucinda Anino dos Santos, de Lagos.

Conrad Harder, João Simões e Geovany Quenda mostraram-se à disposição das perguntas aguçadas de jovens adeptos, no hotel onde a equipa está hospedada.

O sítio oficial relata algumas das perguntas e respostas. João Simões é algarvio e foi bastante requisitado.

«Comecei a jogar por influência do meu irmão mais velho. Tinha três anos. Joguei no Silves FC, aqui muito perto, depois no Portimonense e, mais tarde, vim para o Sporting. Foi tudo por causa do meu pai e especialmente do meu irmão, e graças a Deus está a correr bem. Estou a seguir o meu sonho», contou o médio.

«Era muito bom viver na Academia de Alcochete. Vivi com mais de 50 atletas do Sporting, todos com o mesmo sonho de chegar à equipa principal, e nós somos uns sortudos por termos chegado aqui. Sentíamo-nos uma família. Foi uma fase que vou guardar para o resto da minha vida», completou.

Quenda, de apenas 18 anos, embarcou no espírito bem-humorado: «Os melhores jogadores que já enfrentei? Talvez o Maxi Araújo ou o Matheus Reis, porque estou sempre a enfrentá-los nos treinos. Esgaio? Ele é cota, temos de ter respeito [risos]. Por isso não vos posso responder», disse.

Já Harder falou sobre a sua rotina do dia-a-dia. «Depois do treino faço um banho de gelo, para as pernas recuperarem. Depois almoço, vou para casa, faço uma sesta e passo tempo com a minha família, com a minha namorada quando está cá... ou com o Zeno [Debast]», contou o avançado dinamarquês.

