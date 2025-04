O nome de Conrad Harder foi muito falado após o empate caseiro com o Sp. Braga. Em conferência de imprensa, Rui Borges, treinador do Sporting, foi algo «mauzinho» para o jovem avançado e referiu mesmo que este «deu pouco ou nada à equipa».

O Maisfutebol, com a ajuda da SofaScore, foi tentar confirmar esta declaração e perceber o papel de Harder nos últimos seis jogos do campeonato (Estoril, Casa Pia, Famalicão, Estrela, Rio Ave e Sp. Braga).

Ora, analisando os dados de Harder, este não foi uma aposta clara do treinador desde o início de março e começou sempre no banco, jogando um total de 43 minutos. No que toca a golos e assistências, o jovem de 20 anos ficou sempre em branco.

«Não segurou bolas, foi muito trapalhão e quis entrar muitas vezes no um para um», disse Rui Borges sobre o dinamarquês, acrescentando que a posição do mesmo não é a de extremo, mas sim a de avançado, onde joga Viktor Gyökeres, apenas o «melhor do campeonato português».

O tempo foi escasso, mas mesmo nos poucos minutos que teve direito, Harder realmente não fez muito: Em seis jogos fez três remates e apenas um deles foi em direção à baliza, no terreno do Estrela. No entanto, neste jogo e com este remate à baliza, foi crucial na conquista de uma grande penalidade convertida por Viktor Gyökeres, aos 89 minutos.

Na receção ao Rio Ave, entrou já perto dos 80 minutos e conseguiu criar uma oportunidade de perigo, mas esta acabou por não dar golo.

Relativamente a dribles neste último mês, aventurou-se duas vezes e… falhou nas duas. Já nos duelos, Harder somou 19, mas só conseguiu ganhar seis deles. Por fim, em seis jogos, 43 minutos e alguns pozinhos, o jogador dos leões perdeu a bola 15 vezes.

Não são números muito positivos, mas o escasso tempo também não permitiu mais. Quem tem a palavra final é Rui Borges, mas Conrad realmente «pouco deu à equipa».