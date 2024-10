Conrad Harder chegou ao Sporting no verão, a troco de 18 milhões de euros, vindo dos dinamarqueses do Nordsjaelland. Sensivelmente dois meses e cinco jogos depois, Harder admitiu à imprensa sueca ter tido outros convites além dos leões.

Nomeadamente, vindo da Premier League: «Houve um diálogo com o Brighton, mas penso que o Sporting foi mais convidativo para mim. Eles tinham um plano melhor para mim e foi com base nisso que fiz a minha escolha», diz Conrad Harder, ao jornal Tipsbladet, em contexto de seleção dinamarquesa sub-21.

«É uma grande mudança, mas me senti pronto para isso. Não pude dizer não quando surgiu a oportunidade. Foi uma oferta muito acolhedora e há muitas coisas positivas a dizer sobre o Sporting. É um clube enorme que está bem no campeonato e na Europa, por isso não havia muitos motivos para dizer não a eles. Também é um grande sonho meu vir para o exterior e realizei-o aos 19 anos», continuou o avançado.

Revelando que Morten Hjulmand teve um papel preponderante na decisão, Harder revelou ter jantado com o capitão de equipa, em casa do médio, logo após a estreia oficial. Antes da transferência, falou com ele ao telemóvel.

E, dada a sua estatura e aspeto nórdico, tem sido bastante reconhecido na rua: «Quando vim para cá, pensei que poderia andar como quisesse. Mas não posso andar pela rua sem boné e óculos escuros. Não me importo, porque todos são muito simpáticos e respeitosos comigo, mas leva algum tempo para me acostumar», admite.

«Quando surge uma oferta daquela magnitude, pode ser difícil para o Nordjaelland dizer não. Tinha assinado contrato com o Nordsjælland pouco antes e estava extremamente feliz por estar lá, mas quando o Sporting chegou foi difícil dizer não. Claro que é uma loucura, e muitas coisas aconteceram quando fiz a minha estreia na Liga dos Campeões», completou o avançado.