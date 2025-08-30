Harder: Rennes em risco de cair e RB Leipzig avança
Destino do ponta de lança dinamarquês continua por decidir
Bruno Andrade
- Comentador
- @@maisfutebol
Sérgio Pereira
- Editor-chefe
- @sergiolpereira
O destino de Conrad Harder pode, afinal de contas, não ser o Rennes.
Depois de muitos avanços e recuos, a transferência do ponta de lança dinamarquês para França volta a estar em risco de cair.
Segundo foi possível saber, novas exigências do agente do jogador poderão ser a gota de água para o clube, que já no passado tinha manifestado saturação perante as dificuldades nas negociações.
Nesse sentido, surge agora o RB Leipzig como possível destino para Harder. O clube alemão, que já tinha feito contactos com o empresário, avançou para as negociações após saber das dificuldades em fechar negócio com o Rennes.
Nesta altura, vale a pena sublinhar, este é o cenário mais provável, perante os sinais de que a transferência para o clube francês está em sério risco.
Recorde-se que já o Milan saiu também da corrida pelo ponta de lança do Sporting, depois de se ter cansado de esperar pela conclusão da transferência.
Entretanto Ioannidis vai ser reforço para o ataque e chega este sábado a Lisboa para concluir o negócio.