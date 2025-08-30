O destino de Conrad Harder pode, afinal de contas, não ser o Rennes.

Depois de muitos avanços e recuos, a transferência do ponta de lança dinamarquês para França volta a estar em risco de cair.

Segundo foi possível saber, novas exigências do agente do jogador poderão ser a gota de água para o clube, que já no passado tinha manifestado saturação perante as dificuldades nas negociações.

Nesse sentido, surge agora o RB Leipzig como possível destino para Harder. O clube alemão, que já tinha feito contactos com o empresário, avançou para as negociações após saber das dificuldades em fechar negócio com o Rennes.

Nesta altura, vale a pena sublinhar, este é o cenário mais provável, perante os sinais de que a transferência para o clube francês está em sério risco.

Recorde-se que já o Milan saiu também da corrida pelo ponta de lança do Sporting, depois de se ter cansado de esperar pela conclusão da transferência.

Entretanto Ioannidis vai ser reforço para o ataque e chega este sábado a Lisboa para concluir o negócio.