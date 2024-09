Conrad Harder será reforço do Sporting em cima do fecho do mercado.

O avançado dinamarquês de 19 anos deve aterrar em Lisboa neste domingo para formalizar a transferência para os leões com os habituais exames médicos e testes físicos e, por fim, assinar contrato.

Segundo noticiou o Record neste sábado, Hugo Viana desportivo do Sporting, esteve reunido com os representantes do jogador do Nordsjaelland e terá acertado os últimos pormenores para desbloquear a transferência.

Ao que o Maisfutebol apurou, a SAD leonina vai desembolsar 19 milhões de euros aos quais podem acrescer 3 milhões de euros.

Produto da formação do Nordsjaelland e internacional jovem pela Dinamarca, Conrad Harder acaba por ser a solução encontrada pelo Sporting para preencher a vaga de Paulinho, que rumou neste defeso ao Toluca, equipa mexicana que é treinada por Renato Paiva.

O Sporting, recorde-se, tentou o grego Ioannidis (Panathinaikos) e o brasileiro Vitor Roque, que foi emprestado pelo Barcelona ao Betis.