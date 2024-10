O avançado do Sporting, Conrad Harder, está entre os 22 jogadores convocados para o próximo compromisso da seleção sub-21 da Dinamarca, segundo a lista anunciada pela Associação Dinamarquesa de Futebol (DBU), esta terça-feira.

Harder, antigo jogador do Nordsjaelland, é estreia na lista do selecionador nacional Steffen Hojer para o jogo com a Islândia. Poderá, assim, fazer a sua primeira internacionalização pelos sub-21, depois de ter já passado por escalões mais jovens.

A Dinamarca recebe a Islândia a 15 de outubro, na última jornada do grupo I de qualificação para o Europeu de 2025. Um jogo decisivo para os dinamarqueses, que lideram o grupo com 14 pontos em sete jogos, o mesmo registo de País de Gales, 2.º classificado. Porém, os dinamarqueses têm vantagem no confronto direto. A Islândia ainda aspira ao apuramento, pois é 3.ª classificada com nove pontos, mas ainda dois jogos por realizar. Antes da Dinamarca, terá forçosamente de vencer a Lituânia, no dia 10, para manter hipóteses.

Harder, de 19 anos, leva quatro jogos, um golo e uma assistência pelo Sporting em 2024/25.