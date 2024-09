O avançado dinamarquês Conrad Harder, quarto e último reforço do Sporting no mercado de transferências de verão, treinou pela primeira vez com os novos companheiros, esta terça-feira, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.

No regresso dos leões ao trabalho, tendo em vista a preparação para o jogo da 5.ª jornada, em Arouca, o treinador Ruben Amorim chamou 12 jogadores da formação, numa altura que é de várias ausências, devido aos compromissos nas respetivas seleções nacionais.

José Silva, Pedro Silva, Bruno Ramos, Rodrigo Marquês, Kauã Oliveira, Samuel Justo, Rafael Besugo, Luís Gomes, Lucas Anjos, Nilton Cardoso, Mauro Couto e Diogo Clara foram chamados ao treino da equipa principal, face à ausência dos internacionais.

Nesta altura, e com Jeremiah St. Juste a recuperar de lesão, Amorim não contou com 14 jogadores que estão nas suas seleções: Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves, Francisco Trincão, Geovany Quenda (Portugal ), Eduardo Quaresma (Portugal sub-21), Afonso Moreira (Portugal sub-20), Franco Israel e Maxi Araújo (Uruguai), Hidemasa Morita (Japão), Ousmane Diomande (Costa do Marfim), Geny Catamo (Moçambique), Zeno Debast (Bélgica), Viktor Gyökeres (Suécia) e Morten Hjulmand (Dinamarca).

A equipa do Sporting volta a treinar na manhã de quarta-feira, em Alcochete.