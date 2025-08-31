Sporting
Há 1h e 43min
VÍDEO: sozinho no relvado, foi assim que Harder se despediu de Alvalade
Avançado dinamarquês trocou aplausos com os adeptos no fim do clássico com o FC Porto
Conrad Harder deve nas próximas acertar a saída do Sporting, provavelmente para RB Leizpig, da Alemanha, pelo que a derrota no clássico com o FC Porto foi o último jogo do ponta de lança em Alvalade.
No fim do jogo, e quando já praticamente toda a gente tinha recolhido aos balneários, Harder continuava no relvado, a despedir-se dos adeptos, dando uma volta às bancadas enquanto batia palmas.
