Conrad Harder deve nas próximas acertar a saída do Sporting, provavelmente para RB Leizpig, da Alemanha, pelo que a derrota no clássico com o FC Porto foi o último jogo do ponta de lança em Alvalade.

No fim do jogo, e quando já praticamente toda a gente tinha recolhido aos balneários, Harder continuava no relvado, a despedir-se dos adeptos, dando uma volta às bancadas enquanto batia palmas.