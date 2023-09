Apesar de ter concretizado a transferência de Youssef Chermiti para o Everton já durante o exercício de 2023/24, a SAD do Sporting especifica no Relatório e Contas de 2022/23 o valor do negócio.

Nas contas referentes à época anterior enviadas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a sociedade leonina informa que o jovem avançado foi vendido por 12,5 milhões de euros mais €2,5M, estes últimos em função de objetivos não especificados.

No R&C é ainda possível perceber quanto custou ao Sporting Manuel Ugarte, entretanto transferido para o PSG por 60 milhões de euros já depois do fecho do exercício que teve contas positivas de 25 milhões de euros. No verão de 2021, o médio uruguaio custou aos leões 7 milhões de euros, sendo que a SAD de Frederico Varandas pagou depois um adicional de 6,5 milhões de euros por 30 por cento de uma fatia a que o Famalicão tinha direito numa venda futura: ao todo, 13,5 milhões de euros.

A SAD do Sporting detalha ainda no negócio com o Midtjylland para a aquisição de Ousmane Diomande: custo inicial de 7,5 milhões de euros que foi elevado para os 8 milhões devido a um objetivo variável (de 500 mil euros) materializado na segunda metade da época 2022/23. Ao todos, os objetivos variáveis a pagar pela performance individual e da equipa principal no negócio entre leões e dinamarqueses ascendem a um total de 5 milhões de euros, o que significa que o defesa costa-marfinense pode vir a custar 12,5 milhões de euros aos cofres da SAD verde e branca.