A renovação de contrato de Ruben Amorim com o Sporting custou à SAD leonina 1,250 milhões de euros.

Os encargos associações à extensão do vínculo do treinador ainda não eram conhecidos, mas foram revelados pelo Sporting no Relatório e Contas do exercício de 2022/23. «As adições relativas à equipa técnica correspondem aos encargos associados à renovação com o treinador Ruben Amorim», pode ler-se.

Ruben Amorim renovou contrato com Sporting no final de novembro de 2022, passando a ficar ligado ao clube até ao verão de 2026.