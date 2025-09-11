O Sporting duplicou os capitais próprios na última época, conseguindo evoluir de 20,9 milhões de euros (em 2023/24) para 40,9 milhões (na temporada passada).

Para este bom resultado foi fundamental aumentar o ativo. O Sporting passou de 374,4 milhões de ativo para 420,7 milhões, o que significa uma evolução de 46,3 milhões de euros.

Já agora, refira-se, a maior parte do ativo da SAD leonina é não corrente: apenas 102 milhões (do total de 420 milhões) será recebido pelo Sporting no próximo ano.

Relativamente ao passivo, também aumentou, mas menos do que o ativo: passou passou de 353,4 milhões de euros, para 379,8 milhões. Um aumento de 26,5 milhões de euros.

Por tudo isto, os capitais próprios são agora de 40,9 milhões, o que é insuficiente para cumprir a regra prevista no artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais.

O referido artigo, refira-se, estabelece que quando uma sociedade comercial tem um capital próprio igual ou inferior a metade do capital social se encontra em situação de incumprimento. Ou seja, encontra-se em situação de perda de metade do seu capital social.

O Sporting refere no Relatório e Contas, de resto, que as decisões tomadas nos últimos exercícios permitem antever que futuramente pode sair desta situação.