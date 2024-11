O Sporting detalhou em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) quanto pagou pelos jogadores contratados no último mercado de verão.

Nos casos de Conrad Harder, Zeno Debast e Maxi Araújo, as aquisições mais caras, os contornos dos negócios já tinham sido comunicados aos mercados. o avançado dinamarquês custou aos leões 19 milhões de euros (+ €3M em função de objetivos) por 100 por cento do passe.

Já Debast, comprado ao Anderlecht por 15,5 milhões de euros, pode vir a custar mais 5,5 milhões de euros, além da comissão associada à compra, que foi de 775 mil euros.

Harder, Debast e Maxi Araújo têm cláusulas de rescisão associadas de 80 milhões de euros, sendo que o internacional uruguaio, que custou 15,2 milhões de dólares (cerca de 13,5 milhões de euros), implicou ainda o pagamento de uma comissão de 1,367 milhões de euros.

Destaque ainda para o montante pago pela SAD do Sporting pelo guarda-redes Vladan Kovacevic, cujos valor pago não foi comunicados à CMVM, mas já tinha sido detalhado no Relatório e Contas anual: 4,8 milhões de euros. No caso do guarda-redes bósnio, as novidades prende-se com os bónus em função de objetivos - 1,2 milhões de euros - e a cláusula de rescisão, fixada em 60 milhões de euros.

O Sporting detalha ainda os negócios por Nilton Cardoso, jovem futebolista contratado ao Lusitânia dos Açores por 50 mil euros, Jakub Stasiak, recutado aos polacos do Pogon Szczecin por 100 mil euros, Bento Estrela, médio norte-americano de ascendência portuguesa que estava na MLS e que teve um custo de 25 mil euros relativo a comissões, e ainda Pablo Iago, contratado ao Real Madrid num negócio que não envolveu custos, mas no qual o emblema merengue reservou 50 por cento de uma futura venda do futebolista que foi blindado com uma cláusula de 45 milhões de euros.

Os leões informaram ainda ter opção de compra por dois jogadores contratados por empréstimo: Kauã Oliveira (FC Ibrachina) e Bruno Ramos, do Académico de Viseu.