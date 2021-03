João Palhinha é, a par do colega de equipa Nuno Mendes, um dos estreantes nos convocados da Seleção A de Portugal. Após o anúncio de Fernando Santos, o médio do Sporting reagiu com uma publicação em que confessa estar a cumprir um sonho de criança.



«A felicidade e o orgulho que sinto neste momento é algo inexplicável, mais do que um objetivo alcançado, é um sonho de criança realizado! Representar o meu país e estar presente num lote de campeões europeus é algo que ainda me irá dar mais força e motivação para continuar a dar tudo dia para dia tal como sempre o fiz na minha vida!», escreveu Palhinha na sua conta oficial no Instagram, acrescentando «um agradecimento especial à família,os meus amigos, colegas de profissão, treinadores, presidentes, médicos, fisioterapeutas, roupeiros entre muitos outros» que acompanharam o seu crescimento.

Fernando Santos anunciou nesta terça-feira a lista de 25 convocados para os próximos jogos da seleção, que vai defrontar o Azerbaijão, a Sérvia e o Luxemburgo na qualificação para o Mundial 2022, cuja fase final se disputa no Qatar.