Anthony Walker, guarda-redes costa-riquenho que já foi chamado várias vezes aos trabalhos da equipa principal do Sporting, falou, em declarações ao site AMPrensa, da Costa Rica, sobre a situação de estado de emergência que se vive em Portugal devido à pandemia do novo coronavírus.

«No centro de Lisboa há um ambiente de medo entre os idosos. Acumulam-se nos supermercados e fazem grandes filas para poderem entrar. Eu vivo fora de Lisboa, no Montijo, e as pessoas aqui estão muito precavidas e há muito pouca gente nas ruas. A maioria das lojas e centros comerciais estão fechados. Só continuam abertos os supermercados e as farmácias, mas com horários especiais e restrições», disse.

O jogador de 19 anos explicou ainda as indicações que ele e os colegas receberam do Sporting e as precauções que está a adotar. «Mandaram-nos estar em casa, evitar sair e tentar não ter contacto com outras pessoas, muito menos físico. Estou tranquilo em casa. Deram-nos muitos planos para não perdermos a forma física. Só saio quando é necessário e lavo muito as mãos.»

Na Costa Rica já foram registados perto de 70 casos de Covid-19.