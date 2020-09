Depois de um período de isolamento por causa da covid-19 – testou positivo –, Nuno Santos estreou-se de forma oficial pelo Sporting na vitória frente ao Paços de Ferreira, no passado fim de semana.

O extremo pode agora ser opção para o duelo com os leões frente ao LASK, e na conferência de imprensa de antevisão à partida, falou sobre os dias em quarentena por causa do novo coronavírus.

«Não é fácil estar 14 dias fechado. Adaptei-me da melhor forma, sou um jogador focado, e isso fez com que voltasse logo com o Paços. Os primeiros minutos não foram fáceis, mas com a minha preparação consegui jogar e o que interessa é que ganhámos», disse, aos jornalistas.

Nuno Santos ainda aguarda a estreia a titular pelo clube de Alvalade, mas não se mostra preocupado com uma eventual pressão acrescida se esse momento chegar esta quinta-feira, no duelo decisivo com o LASK.

«Pressão não, nós jogadores temos de estar habituados a isso. O que mais quero é jogar e ajudar. Se isso acontecer [titularidade] vou entrar da mesma forma como entrei com o Paços.»