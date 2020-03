O treinador do Sporting, Rúben Amorim, enalteceu este domingo o trabalho feito pelos profissionais de saúde na luta clínica contra a covid-19, apelidando-os de «heróis».

«Espero que esteja tudo bem com vocês e com as vossas famílias. Gostaria de deixar um grande abraço e um muito obrigado a todos aqueles que estão na linha da frente no combate desta pandemia, vocês são realmente uns heróis e, em nome da minha família, de todo o Sporting, muito obrigado. Ao resto da população, resta-nos a nossa contribuição simbólica de ficar em casa e esperar que tudo corra pelo melhor. Certamente tudo, no fim, correrá bem», referiu Amorim, numa mensagem através das redes sociais dos leões.

O técnico ex-Sp. Braga fez a estreia no último domingo ao comando técnico do Sporting, na vitória por 2-0 ante o Desportivo das Aves, em Alvalade.