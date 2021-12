Manuel Ugarte, jogador do Sporting, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem aos adeptos, após testar positivo à covid-19.

«Não tenho sintomas. Obrigado a todos pelas mensagens. Agora voltar ainda mais forte», escreveu o uruguaio.

Ugarte testou positivo à covid-19 no regresso do plantel do Sporting aos treinos, depois das folgas natalícias, e falha a receção ao Portimonense, agendada para quarta-feira (29 de dezembro).