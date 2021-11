Os futebolistas portugueses Pedro Gonçalves (Sporting) e Cristiano Ronaldo (Manchester United) estão entre os quatro nomeados para jogador da semana, na quarta jornada da Liga dos Campeões da UEFA.

Pedro Gonçalves fez dois dos golos da vitória do Sporting ante o Besiktas, por 4-0, na quarta-feira. Já Cristiano Ronaldo foi decisivo para o empate do United em Itália, ante a Atalanta, ao marcar também dois golos, no empate a duas bolas.

Os outros dois nomeados são Paulo Dybala (Juventus) e Robert Lewandowski (Bayern Munique), que jogaram na terça-feira. Dybala fez dois golos na vitória da Juventus ante o Zenit (4-2) e Lewandowski assinou um «hat-trick» no triunfo do Bayern ante o Benfica, por 5-2.