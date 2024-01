Cristiano Ronaldo fez elogios ao Sporting e à equipa técnica liderada por Ruben Amorim, numa entrevista ao jornal Record, adiantando que para ele a formação leonina joga o futebol mais bonito em Portugal.

«O que retiro da entrevista de Cristiano Ronaldo são três coisas. Em primeiro, ter-se-iam evitado muitas perguntas sobre se ele viria para o Sporting, porque ele já disse que não volta a Portugal. Em segundo, retiro que ele, como todos os sportinguistas, estão satisfeito com o rendimento que a equipa tem tido», respondeu Ruben Amorim.

«E por fim, como ele disse muito bem, retiro que as contas fazem-se no fim, portanto é preciso continuar com o trabalho que temos feito, porque ainda não ganhámos nada.»