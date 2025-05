Mesmo na Arábia, Cristiano Ronaldo atento ao Sporting e feliz pela conquista do 21.º título de campeão nacional.

Momentos depois de consumada a conquista do título, o internacional português do Al Nassr felicitou os leões através de uma story no seu perfil de Instagram, a mais popular no mundo, com mais de 651 milhões de seguidores.

«Parabéns, bicampeões!», escreveu o craque de 40 anos, partilhando a imagem dos jogadores leoninos com o troféu de campeões.