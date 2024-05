O Sporting sagrou-se campeão nacional no passado domingo e Cristiano Ronaldo fez questão de felicitar o antigo clube através de uma mensagem nas redes sociais assim como a sua mãe. Mas as manifestações da família Aveiro para com o clube verde e branco não ficaram por aí.



A casa que o internacional português tem no Funchal, Madeira, ganhou uma nova decoração desde a conquista do título por parte do emblema de Alvalade. Na habitação do jogador do Al Nassr é possível ver duas bandeiras de apoio ao Sporting: «Força, Sporting» e «Nós somos Sporting», lê-se nas mensagens exibidas numa das varandas da casa.



