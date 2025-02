Passaram-se 22 anos desde que Cristiano Ronaldo saiu do Sporting para o Manchester United e desde então, a especulação quanto a um regresso a Alvalade ficou sempre no horizonte. Ora, o próprio Cristiano aproveitou a ocasião para afirmar que «não faz sentido» regressar aos leões nesta altura.

Em declarações ao Canal 11, o internacional português fala ainda sobre a temporada do Sporting até agora, com a saída de Amorim e o «período menos bom» com João Pereira, deixando também elogios a Gyökeres e Francisco Trincão.

«Regresso ao Sporting? Nunca pensei nisso, acho que não faz sentido. A minha etapa em Portugal foi para iniciar. Não é que não goste do futebol em Portugal ou ache que não tenha qualidade, mas acho que tudo tem um tempo e um limite. Nunca pensei nisso, sinceramente», afirmou.

«Época do Sporting tem sido muito parecida à do ano passado, uma equipa constante. Tiveram um período menos bom com a saída do Ruben Amorim e a chegada do João Pereira, mas a estrutura é tão boa e está tão bem organizada desde o ano passado, que o Rui Borges também tem conseguido fazer um bom trabalho. Principalmente o Trincão e o Gyökeres têm estado a um nível muito alto», acrescentou.

