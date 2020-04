A 3 de agosto de 2002, Cristiano Ronaldo, com 17 anos, deu a vitória ao Sporting frente ao Betis num jogo disputado no Estádio Dr. José Vieira de Carvalho, na Maia. O melhor golo do jogo lançou uma confusão do atual jogador da Juventus com Custódio, hoje treinador do Sporting de Braga.

Num encontro que os leões venceram os espanhóis por três bolas a duas, Ronaldo fintou o guarda-redes e colocou a bola ao canto superior da baliza. Na narração do golo, o comentador espanhol exclamava: «que golaço, para fechar o encontro, de Custódio».

Cristiano estrear-se-ia 11 dias depois, de forma oficial, pela equipa principal do Sporting: foi a 14 de agosto, no primeiro jogo oficial da época 2002/2003, diante do Inter de Milão, numa partida a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.