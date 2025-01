Daniel Bragança regressou recentemente de lesão e foi o porta voz do grupo na antevisão ao jogo com o Leipzig, da sétima jornada da Liga dos Campeões.

Depois de jogar cerca de 10 minutos e apontar uma assistência frente ao Rio Ave, o médio do Sporting confessou que está a 100 por cento e espera voltar à «melhor forma possível».

«Sinto-me bem. Já estou a 100 por cento. É sempre bom voltar, porque as lesões são o pior que os jogadores podem ter. Sinto-me preparado e a tentar procurar a melhor forma possível», começou por dizer, esta terça-feira, em conferência de imprensa.

«Como está a equipa? A equipa sente-se bem. Vimos de uma vitória muito boa (3-0 frente ao Rio Ave) e de um jogo muito bem jogado da nossa parte. A equipa voltou a reencontrar-se e a sentir-se confiante. Mas são competições diferentes. Precisamos e queremos somar mais pontos na Liga dos Campeões e amanhã vamos lutar por isso», acrescentou.

Sem jogar durante mais de um mês, o português apontou à titularidade na Alemanha, mas relembrou que o treinador é que decide.

«Sinto-me preparado para ajudar, como sempre fiz. As escolhas dependem do mister. Sendo a saltar do banco ou a titular estou sempre preparado para ajudar».

Por fim, Bragança foi questionado sobre a nova concorrência no meio campo, o jovem João Simões ou Debast, que em Vila do Conde jogou adaptado a médio.

«Concorrência? Vi com muito bons olhos. Estando no Sporting a concorrência é sempre de grande nível. Isso não é uma surpresa. O futebol é mesmo assim, o azar de uns é a sorte de outros. Estamos num grande clube e isso são coisas normais», finalizou.

O Sporting visita, esta quarta-feira, o Leipzig, às 17h45. Acompanhe tudo no Maisfutebol.