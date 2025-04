Daniel Bragança, jogador do Sporting, marcou presença na homenagem ao falecido Aurélio Pereira, esta quinta-feira, no Estádio José Alvalade.

Aos jornalistas, o médio dos leões falou sobre o antigo responsável pelo recrutamento dos Sporting e o quão importante era ouvir um simples «elogio» vindo do mesmo.

«Muitas memórias. Particularmente tive muitos momentos com o Senhor Aurélio e sou um felizardo por isso. Na Academia, lembro-me que crescia dois palmos sempre que me elogiava. Aquilo dava-me uma gasolina para continuar. É esse respeito que conseguiu por tudo o que fez pelo Sporting, mas não só… também pelo que fez pelo país. O senhor Aurélio tinha tudo, não só a nível profissional, mas também como pessoa», começou por dizer, antes de acrescentar a primeira memória com o antigo olheiro.

«Quando era miúdo estava a descer as escadas e vi o senhor Aurélio. Disse-me que tinha tudo para um dia conseguir singrar no Sporting. Nunca mais me esqueço. Aquilo foi gasolina e são memórias que vou guardar para sempre. Ainda há três semanas ligou-me a perguntar como estava depois da operação. Não foi só a mim, mas houve milhares de jogadores que marcou», acrescentou.

Por fim, Bragança falou sobre o «dom» que Aurélio tinha em encontrar jogadores (exemplo de Cristiano Ronaldo, Luís Figo ou Paulo Futre).

«Acho que sim. Apanhou muitos jogadores e se falarem com outros jogadores vão ter a mesma opinião que eu. Acredito que para muitos jogadores tenha sido uma figura paternal», concluiu.