Daniel Bragança falhou toda a temporada de 2022/23 devido a uma lesão grave no joelho, mas está agora de regresso às opções de Ruben Amorim no plantel do Sporting.

Em declarações aos jornalistas, o médio português de 24 anos revelou que já nem se lembra da lesão.

«Tem sido um regresso muito bom. Já tinha muitas saudades desta adrenalina do jogo. Senti-me muito bem, foi bastante bom. Todos sabem o que passei, é esquecer um pouco isso. É sempre especial, apesar de um particular», afirmou.

«Independentemente de haver novas dinâmicas [na equipa], estamos a absorver tudo aquilo que o míster quer, a tentar fazer as coisas da melhor maneira. Queremos chegar bem ao início da época. Sinto que entrei [no particular com o Genk] e nem sequer me lembrei da lesão», acrescentou.

Bragança destacou depois a importância de Ruben Amorim no período em que esteve lesionado: «O mister deu-me motivação, depois de um ano difícil que passei. Transmitiu confiança e ânimo para encarar a nova época. Sou mais um para ajudar.»

O Sporting continua a estagiar no Algarve, onde vai defrontar o Portimonense e a Real Sociedad na próxima terça-feira, num dia de dose dupla.