Daniel Bragança foi o mais recente convidado do podcast «ADN de Leão» e recordou as primeiras vezes em que treinou com a equipa A do Sporting. O médio de 24 anos lembrou que, logo no início, levou um raspanete de Nani, na altura capitão de equipa.

«Na segunda vez que fui à equipa A, era o [José] Peseiro o treinador e ficámos a descansar nos quartos na Academia. Estava com o Max a ver vídeos no YouTube a rir e a fazer barulho. De repente, ouvimos bater na parede. Não ligámos e depois ouvimos um grande estouro na porta. Aparece o Nani com uma cara. Só me apetecia enfiar num buraco. Não sabia o que fazer. “Miúdos, um gajo quer descansar, tem treino à tarde”. Imagina o capitão da equipa A, nos primeiros treinos, chegar ali e dar-te uma dura», lembrou, em conversa com o humorista Guilherme Geirinhas.

O médio do Sporting comentou ainda como funciona a equipa na hora de bater as bolas paradas. «O Pote bate livres, mas se eu disser se posso bater, ele vai deixar. Quando era miúdo, chegar ao pé do Mathieu ou do Bruno Fernandes… és maluco. O Nuno Santos é um “fominha” que quer sempre bater os livres e os penáltis. Tem de haver um papel definido com os batedores.»