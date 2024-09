O médio do Sporting, Daniel Bragança, garantiu esta segunda-feira que a equipa «está confiante» para defrontar o PSV Eindhoven, na 2.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, depois da vitória por 2-0 ante o Lille na 1.ª jornada, na qual o PSV foi derrotado pela Juventus, em Turim, por 3-1.

«A equipa está confiante, acredito que a deles também esteja, sete vitórias em sete jogos como nós, a única diferença foi o início da Champions. Preparámos o jogo da melhor maneira para conseguir os três pontos. Preparados creio que estamos todos, já mostrámos que, jogando um ou outro, a equipa funciona, ganha e joga bem», referiu, falando também do «sonho» de jogar a Liga dos Campeões.

«É um prazer, este palco é de sonho para qualquer jogador, todos ambicionam jogar nesta competição, para mim não é diferente. Cabe-nos desfrutar destes ambientes para tirar partido desta competição», referiu Bragança, que ficou, de certa forma, sem resposta quando questionado sobre se os jogos europeus ajudariam a uma eventual chegada à Seleção.

«Isso é uma boa pergunta (risos)», começou por dizer. «Talvez, acredito que sejam todos os jogos, claro que a Champions é um patamar superior, mas não sei bem responder a essa pergunta, acho que todos os jogos fazem a diferença na evolução de um jogador. Por isso, talvez sim, talvez não», completou Bragança, abordando também como tem visto a evolução da equipa, na sequência das mudanças no plantel no último mercado, com a saída de jogadores experientes e mais velhos (Adán, Coates, Luís Neto e Paulinho) e a entrada de jogadores mais jovens.

«Sim, o grupo perdeu peças importantes, com as quais eu tenho saudades de conviver. Mas lá está, faz parte da vida, do futebol, uns saem e outros entram, é o que é. Habituámo-nos da melhor forma, fizemos boas contratações, o grupo está bem, é mais fácil gerir um grupo quando se vencer, o ambiente é muito melhor e temos conseguido. Os jogadores que vieram, adaptaram-se bem, a equipa está bem montada, o estilo de jogo está bem montado e, quando um jogador chega, é mais fácil integrar-se no Sporting», disse.