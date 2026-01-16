Bragança recebe a braçadeira no regresso aos jogos pela equipa principal 11 meses depois
Sporting-Arouca, a 15 de fevereiro de 2025, havia sido o último do médio pela equipa de Rui Borges. Minutos depois do momento simbólico com Inácio, assinou o 3-0
Onze meses depois da rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo num Sporting-Arouca, Daniel Bragança voltou a vestir a camisola da equipa principal dos leões nesta sexta-feira, na receção ao Casa Pia.
Aos 67 minutos, o médio foi a jogo e recebeu, junto à linha lateral, de Gonçalo Inácio a braçadeira de capitão, num gesto simbólico para com um dos sub-capitães (Inácio e Bragança têm esse estatuto) da equipa de Alvalade que superou mais um calvário na carreira.
Um momento simbólico que se tornou ainda mais especial aos 79 minutos, quando o próprio Bragança fez o 3-0.
Daniel Bragança regressou à competição a 4 de janeiro em representação da equipa B do Sporting: na receção ao Académico de Viseu cumpriu cerca de meia-hora.
O regresso de Daniel Bragança à equipa principal 🥹
Gonçalo Inácio entregou-lhe a braçadeira de capitão 🥰#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalbetclic #SportingCP #CasaPiaAC pic.twitter.com…
Estava escrito nas estrelas 💫— sport tv (@sporttvportugal) January 16, 2026
Regresso de Daniel Bragança abrilhantado com um golo 🤩#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalbetclic #SportingCP #CasaPiaAC #betanolp pic.twitter.com/yLq5ePuONz