Onze meses depois da rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo num Sporting-Arouca, Daniel Bragança voltou a vestir a camisola da equipa principal dos leões nesta sexta-feira, na receção ao Casa Pia.

Aos 67 minutos, o médio foi a jogo e recebeu, junto à linha lateral, de Gonçalo Inácio a braçadeira de capitão, num gesto simbólico para com um dos sub-capitães (Inácio e Bragança têm esse estatuto) da equipa de Alvalade que superou mais um calvário na carreira.

Um momento simbólico que se tornou ainda mais especial aos 79 minutos, quando o próprio Bragança fez o 3-0.

Daniel Bragança regressou à competição a 4 de janeiro em representação da equipa B do Sporting: na receção ao Académico de Viseu cumpriu cerca de meia-hora.