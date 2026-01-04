Daniel Bragança está de volta aos jogos. O esquerdino foi convocado por João Gião e está no banco da equipa B, que este domingo defronta o Académico de Viseu, em Alcochete, em jogo da 17ª jornada da II Liga.

O médio, recorde-se, lesionou-se a 15 de fevereiro de 2025, no empate frente ao Arouca (2-2), e não pisa os relvados desde então.

Pelo meio foi submetido a uma cirurgia, após uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sendo a segunda lesão grave do jogador que faz parte do lote dos capitães do Sporting.

É um regresso quase um ano depois da lesão no joelho.

