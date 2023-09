O médio do Sporting, Daniel Bragança, assumiu esta quarta-feira o crescimento «mental e físico» que teve com o período de recuperação da lesão que o afastou durante toda a época 2022/23, na véspera do jogo com o Sturm Graz, da 1.ª jornada da Liga Europa.

«Sinto-me já preparado, essas sensações [ndr: meter o pé] já passaram logo no início, quando voltei ao relvado, principalmente nos treinos. Isso já é passado, já me sinto a 100 por cento. Sinceramente [passou-me] muita coisa [pela cabeça]. Dava para falar até amanhã, mas resumidamente acho que, a nível psicológico evoluí muito, a nível mental, a ultrapassar muitas coisas que não estás à espera e vão aparecendo várias adversidades. Já foi, passei da melhor maneira, consegui crescer a nível mental e físico», afirmou, na conferência de imprensa, ao lado do treinador Ruben Amorim, que mais tarde revelaria a sua titularidade para o duelo de quinta-feira.

Sobre o jogo, Bragança espera um «adversário muito competitivo, confortável a jogar em casa, muito pressionante». Porém, diz que o Sporting está preparado. «O mister deu-nos todas as ideias e amanhã vamos tentar metê-las dentro de campo e tentar vencer», perspetivou.

Os leões chegaram aos quartos de final da Liga Europa em 2022/23, mas o médio português diz que as ambições do clube vão etapa a etapa. «O ano passado já passou, vamos encarar esta Liga Europa da melhor maneira, pensando primeiro nesta fase de grupos e primeiro no jogo de amanhã. Queremos tentar vencer», frisou.