Daniel Bragança elege Vitinha, Pedri e Bruno Fernandes como os três melhores médios da atualidade.

Numa entrevista à Betano, o médio do Sporting destaca a temporada de Bruno Fernandes no Man. United e a forma como «calou» algumas das pessoas que não lhe davam o reconhecimento que merecia, mas coloca Vitinha num patamar superior aos outros dois, pelo que tem feito «nos últimos anos».

«O meu top-3 neste momento é Vitinha, Pedri e Bruno Fernandes. Acho que são os três médios em melhor forma na atualidade. A nível nacional vou dar uma "moralzinha" ao meu capitão, o Hjulmand», afirma.

«Identifico-me muito com o jogo do Bruno, tem feito épocas excelentes no Man. United, então este ano está absurdo. As pessoas que não davam o reconhecimento que ele merecia, acho que este ano é óbvio pelo que fez. O Vitinha pelo que tem feito nos últimos anos. Já o conheço há alguns anos e agora talvez seja o meu preferido. O Pedri também pela sua qualidade e pelo que mostra todos os jogos. São três jogadores que para mim são mesmo muito bons», confessa.

Assista aqui às declarações de Daniel Bragança: