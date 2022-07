Daniel Bragança lesionou-se durante o jogo-treino desta quarta-feira do Sporting com o Estoril e vai ser operado.

Segundo informou o clube leonino, o médio sofreu uma entorse traumática no joelho direito com lesão do ligamento cruzado anterior e será submetido a uma intervenção cirúrgica.

Neste sábado, refira-se, o Sporting fez dois jogos-treino. Depois de ter vencido o Estoril por 4-0 de manhã, levou a melhor sobre a BSAD da parte da tarde, também na academia de Alcochete. Paulinho e Tabata marcaram os golos.

ALINHARAM PELO SPORTING: André Paulo, Pedro Porro, Luís Neto, Sebastián Coates, Flávio Nazinho, Fatawu Issahaku, Hidemasa Morita, Matheus Nunes, Bruno Tabata, Luís Gomes e Paulinho.