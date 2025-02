O médio do Sporting, Daniel Bragança, foi operado com êxito esta segunda-feira, na sequência da rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida no jogo ante o Arouca, da 22.ª jornada da Liga, a 15 de fevereiro, em Alvalade.

Segundo apurou o Maisfutebol junto de fonte próxima do processo, depois de Daniel Bragança segue-se mais uma intervenção cirúrgica a outro médio do plantel, João Simões.

O jovem médio dos leões, que falha o resto da época, fraturou o quinto metatarso do pé direito na passada quarta-feira, ante o Borussia Dortmund, na Alemanha, vai ser operado esta terça-feira.

Depois da operação desta segunda-feira, Daniel Bragança enfrenta uma paragem de muitos meses, ficando de fora, não só do resto da época 2024/25, como dos primeiros meses de 2025/26.

Além de Bragança e Simões, ausentes devido a lesões e problemas físicos no Sporting estão mais sete jogadores, o último deles Eduardo Quaresma. Os restantes são Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Geny Catamo, Hidemasa Morita, Morten Hjulmand e Jeremiah St. Juste.