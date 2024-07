Campeão na última temporada, o Sporting recusa assumir o estatuto de principal candidato à conquista do título em 2024/25. Daniel Bragança considera que os leões têm de estar em alerta esta época, para impedir a ultrapassagem dos rivais e «fazer igual ou melhor» do que no passado.

«Não acredito, acho que vamos ter os nossos rivais à altura. O que está para trás já passou, se não formos iguais... Viu-se o caso do Benfica, que foram campeões e depois não foram tão competentes e não foram campeões. Não nos podemos agarrar ao ano passado, temos de ser melhores, senão os rivais estão cá para nos tentar tirar o título», disse o médio do Sporting, na zona mista, após o empate (2-2) com o Union Saint Gilloise, no Algarve.

Quanto à partida, Bragança retirou «vários pontos positivos», apesar de reconhecer que a equipa ainda não está no «nível físico habitual».

O centrocampista destacou que Rafael Nel, autor do primeiro golo, deve «aprender e a evoluir enquanto vê as referências», mas também apontou que Mateus Fernandes vai dar luta pela posição no miolo.

«Num clube grande, é normal haver sempre concorrência de alto nível e o Mateus não foge à regra. Fez um grande ano no Estoril e acredito que este ano está ainda mais preparado», frisou.

Com as saídas de Coates, Neto e Paulinho, o balneário do Sporting mudou. «Claro que está diferente. O ambiente está igual, isso não muda porque já temos vários jogadores do ano passado, mas claro que sentimos a falta deles. Temos de habituar-nos, mas o balneário está igual.»

Bragança é um dos capitães de equipa e assume que sente «uma responsabilidade maior» para fazer com que o grupo não sinta a falta de Coates. Outro dos jogadores que vai envergar a braçadeira de capitão esta temporada é Morten Hjulmand, uma voz de comando no balneário, que só precisou de uma época para se destacar.

«O grupo aceitou bem, para mim era a principal referência depois do Seba [Coates]. Está preparado, só tem de trabalhar um bocadinho o português», brincou.

Quanto à possibilidade de o Sporting contratar um avançado como Ioannidis, Bragança jogou à defesa.

«Isso é mais perguntas para o mister, a nós cabe-nos trabalhar e ele certamente saberá o que falta», atirou.