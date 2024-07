O Sporting anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Daniel Ciesielski para a equipa sub-17, proveniente do RKS Raków.

«Daniel Ciesielski é reforço para a equipa sub-17 de futebol do Sporting Clube de Portugal. O defesa de 16 anos, que é internacional pelas seleções jovens da Polónia, chega à Academia Cristiano Ronaldo oriundo do RKS Raków, emblema do seu país Natal, e vai assim viver a primeira experiência da carreira no estrangeiro», pode ler-se no comunicado oficial.

O defesa de 16 anos garantiu que é um sonho juntar-se aos leões e jogar no clube de Cristiano Ronaldo.

«Estou muito entusiasmado. Quando entro em campo e vejo fotografias do Cristiano Ronaldo é como um sonho. Ele esteve aqui na Academia e agora sou eu», disse Daniel.

Questionado sobre qual o jogador favorito no plantel, Daniel não pensou muito e atirou o nome de Vladan Kovačević, guarda-redes recém contratado, também ao Raków.