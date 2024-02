Oficializados na reta final do mercado de transferências de inverno, por empréstimo do Sporting, Afonso Moreira, Dário Essugo e Rodrigo Ribeiro fizeram as estreias pelas novas equipas no passado fim de semana, todos na condição de suplente utilizado.

Afonso Moreira alinhou durante 19 minutos na derrota do Gil Vicente frente ao Benfica (3-0) no Estádio da Luz, enquanto Dário Essugo foi lançado à meia hora no empate do Desportivo de Chaves com o Farense (1-1) e Rodrigo Ribeiro participou nos descontos do empate (1-1) do Nottingham Forest em casa do Bournemouth.

Afonso Moreira, nota de 6.7 no Sofascore

O jovem extremo entrou em campo quando os gilistas já perdiam por 3-0 e alinhou no corredor direito. Rematou uma vez à baliza, com uma tentativa de longa distância que Trubin defendeu a dois tempos, além de ter registado uma tentativa de drible, que saiu bem-sucedida.

No total, tocou 14 vezes na bola, acertou seis dos oito passes que tentou e ganhou um em três duelos. Os dados negativos são relativos à perda de bola (quatro) e a um drible sofrido, perante António Silva.

Dário Essugo, nota de 6.9 no Sofascore

Essugo foi o jovem leão que esteve mais tempo em campo e aquele que mostrou mais rendimento. Lançado para o lugar de Kelechi Nwakali, isto já com o Desp. Chaves em inferioridade numérica, foi um dos elementos essenciais para a reação flaviense.

O médio somou 60 minutos de jogo e registou uma percentagem de 81% de acerto no passe. Conseguiu, ainda, ganhar quatro dos sete duelos que disputou no solo, além de levar a melhor nos dois duelos aéreos que travou.

Essugo contabilizou também uma interceção e um desarme, embora tenha perdido a posse de bola em nove ocasiões.

Rodrigo Ribeiro, nota de 6.6 no Sofascore

Rodrigo Ribeiro teve menos tempo para mostrar-se. O jovem avançado estreou-se na Premier League ao entrar para o lugar de Callum Hudson-Odoi aos 90 minutos, mas beneficiou do tempo alargado de descontos (oito minutos).

O atacante de 18 anos tocou na bola apenas três vezes, porém, não falhou os dois passes que tentou. A juntar a isso, ainda somou uma interceção.

Em suma, Dário Essugo foi quem teve mais tempo para mostrar-se na nova equipa e deixou indicações de que pode ser um reforço para ajudar a equipa de Moreno a lutar pela permanência. Afonso Moreira entrou para «animar» a ala direita do Gil Vicente, como comprova o remate de longa distância que fez logo nos primeiros instantes. Quanto a Rodrigo Ribeiro, teve poucos minutos para se fazer uma avaliação, restando perceber como se vai apresentar nos próximos jogos às ordens de Nuno Espírito Santo.