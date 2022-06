Com apenas 17 anos, Dário Essugo já tem metas bem definidas quanto à carreira no Sporting. O médio português, que enverga o estatuto de mais jovem de sempre a estrear-se pelos leões na Liga, quer ver o seu nome gravado nas paredes da Academia de Alcochete no futuro.

«A responsabilidade é boa, faço parte do lote de jogadores que foram campeões e formados no Sporting, sou um privilegiado. Tenho de continuar a trabalhar e claro que um dia ambiciono ser ídolo neste clube, é isso que nos move», afirmou em declarações aos jornalistas.

Na cerimónia do 20.º aniversário do centro de treinos verde e branco, Essugo felicitou os trabalhadores e vincou que «a Academia está viva».

O jovem leonino anteviu ainda a temporada 2022/23. «O meu objetivo máximo é afirmar-me na equipa principal, ter mais minutos mas, acima de tudo, continuar a evoluir, a ser melhor jogador e melhor pessoa.»

Ruben Amorim, que lançou Essugo na equipa principal, também não escapou aos elogios.

«O mister Ruben Amorim ajuda-nos muito, aposta na formação, isso está à vista de todos e a forma como comunica connosco ajudou os jovens e toda a equipa, daí o êxito com o campeonato nacional», frisou.

O futebolista confessou que vê com agrado a participação nos vários escalões do Sporting e diz que não se deixa deslumbrar.

«Claro que foi bom estrear-me na equipa principal, mas tenho as pessoas certas ao meu lado, ajudam-me a manter os pés assentes na terra. Ambiciono chegar ao mais alto nível e é para isso que trabalho, não me deslumbro», rematou.

Essugo está no Sporting desde 2014/15. Na última época fez três jogos ao serviço da equipa principal, aos quais acrescentou 15 na equipa B e oito nos juniores.