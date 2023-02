O guarda-redes David Ivanov, de 16 anos, assinou contrato profissional com o Sporting, informou esta terça-feira o clube.

David Ivanov, de 16 anos, joga em 2022/23 pela equipa de juvenis do Sporting, pela qual fez 11 encontros esta temporada.

Em declarações aos canais do clube, o jovem guardião revelou ter, no plantel principal, uma referência na posição. «Gosto muito do Adán, é um guarda-redes no qual procuro inspirar-me mas, mais novo um bocado, gosto muito de ver também o Diego Calai», afirmou.