A cumprir o início da aventura no Sporting, Zeno Debast confessou estar a dar-se muito bem com Ruben Amorim. «Ainda sou novo, tenho 20 anos e provavelmente ainda vou cometer pequenos erros por mais algum tempo. Mas livrar-me deles faz parte do plano. O treinador diz-me constantemente que eu vou sem bem-sucedido. Ele não me conhece apenas de algumas imagens minhas como jogador do Anderlecht. Ele quis saber quem sou e como sou como pessoa o mais rapidamente possível. Isso criou imediatamente uma conexão. Sentimos uma confiança mútua desde o primeiro dia», disse o defesa-central belga, que reforçou os leões no último verão, numa entrevista ao jornal belga Het Laatste Nieuws (HNL).

Debast elogiou a capacidade para criar laços e comunicação aberta de Ruben Amorim. «Ele também fala quando eu jogo menos bem. E também na presença de todo o grupo. Comunicação aberta, mas também crítica. O Jan Vertonghen [n.d.r.: ex-Benfica e ex-colega de Debast no Anderlecht] também era assim no Anderlecht e o Brian Riemer [treinador] a mesma coisa.»

O jovem futebolista, que vive na margem sul e deu a entrevista numa das praias da zona da Costa de Caparica - «prefiro ficar neste lado de Lisboa. Praias, paz... só fui a restaurantes na cidade» - explicou o que o fez escolher o Sporting para a primeira experiência fora do país natal e fez uma revelação curiosa. «Comecei a ver jogos do Sporting em janeiro. (...) Queria uma transferência para a qual me sentisse preparado. (...) Senti que estava pronto para dar este passo. Isso também foi discutido com o clube. No ano passado a ideia era fazer mais uma época a todo o vapor e nos últimos jogos cheguei a usar a braçadeira de capitão. Sinto que saí do Anderlecht pela porta grande, mas infelizmente sem o título», disse.

«Foi a escolha perfeita. Aqui não jogamos com uma linha de quatro na defesa, mas com três centrais. Um novo sistema requer sempre um ajuste, mas estou a aprender. Saí da minha zona de conforto, mas sinto-me quase numa nova zona de conforto», acrescentou.

Na mesma conversa, Debast desafiou-se a aprender a falar português rapidamente. «'Goleiro' significa guarda-redes. Já sei isso. Estou a ter aulas online e a fazer progresso. Daqui a três ou quatro meses já deverei saber falar. Sou muito bom em línguas», garantiu. O jovem futebolista abordou a importância da família e dos amigos no início desta nova aventura no Sporting. «Não gosto de estar sozinho no meu tempo livre e quando chego a casa gosto de ter lá alguém com quem possa conversar. A vida de futebolista por vezes é solitárias, especialmente quando vamos para estágio com a equipa. A minha família tenta vir a Lisboa uma vez por mês, mas não é fácil. Os meus pais trabalham e o meu irmão também joga no Anderlecht.»