O angolano Délcio Aurélio é reforço da formação do Sporting, confirmou o clube verde e branco, esta terça-feira.

O avançado de 18 anos chega aos leões depois de ter feito formação no CA Petróleos de Luanda (Petro de Luanda) e de ter representado o GD Interclube, tendo jogado, por este clube, no Girabola, em 2025.

Em declarações aos canais do clube, Délcio mostrou admirar o colombiano Luis Suárez, da equipa principal, dizendo também que é sportinguista desde «sempre».

«O ponta-de-lança vive de golos e, por isso, gosto do Luis Suárez. Jogamos na mesma posição, gosto da forma como joga e faz ótimos golos. Sempre fui sportinguista e recebi a notícia com muito ânimo. Estava com os meus familiares, a minha mãe ficou muito feliz e não pensei duas vezes para aceitar a proposta do Sporting CP», explicou.

Os leões não detalharam a duração do vínculo, nem os contornos da transferência. Délcio Aurélio deverá jogar entre equipa B, sub-23 ou juniores.