Denilson Santos assinou contrato profissional com o Sporting, anunciou esta quarta-feira o clube verde e branco.

O lateral-esquerdo de 17 anos é internacional sub-17 por Portugal e, em 2023/24, tem jogado pela equipa de juvenis do Sporting, levando 23 jogos, quatro golos e uma assistência.

Campeão nacional de iniciados pelo Sporting, em 2021/22, Denilson está no clube desde os seus dez anos, mais precisamente desde a época 2017/18, tendo feito a transição do Pólo EUL para a Academia Cristiano Ronaldo.

Em declarações aos canais do clube, Denilson revelou que a sua referência é Nuno Mendes, atual lateral-esquerdo do PSG. “O meu exemplo a seguir é o Nuno Mendes. Identifico-me muito com ele, foi formado aqui e é um grande exemplo para todos”, disse, adiantando que “chegar à equipa principal” do Sporting é o seu “maior sonho”.

Nas seleções, Denilson tem oito internacionalizações pelos sub-17 e oito pelos sub-16.