Nenhum jogador do Benfica testou positivo à Covid-19 nesta quarta-feira.

Os encarnados realizaram testes de manhã e os resultados trouxeram boas notícias: todos os futebolistas examinados deram negativo. Ou seja, o Benfica não tem baixas para o dérbi com o Sporting devido ao novo coronavírus, ao contrário do rival da Segunda Circular, que ficou sem o capitão Sebastian Coates.

Os dois emblemas lisboetas defrontaram clubes com casos conhecidos de Covid-19. Os leões receberam o Tondela, equipa que está em isolamento e que viu o jogo do fim de semana com o Moreirense ser adiado para janeiro.

Já o surto na SAD do Belenenses deixou em isolamento mais de uma centena de pessoas, isto depois do polémico encontro em que os azuis entraram em campo frente ao Benfica com nove jogadores apenas. A partida do Jamor terminaria no início do segundo tempo por número insuficiente de jogadores em campo por parte dos visitados.

Refira-se que também o Sporting realizou testes, mas os resultados não são, para já, conhecidos.